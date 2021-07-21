Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi, TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak
Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.
#BayraktarTB3 ve #MİUS, #MaviVatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌊🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SQRMTThTUm— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 21, 2021
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı.
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