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Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi

Batman Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 11 mahallenin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

İbrahim Toprak  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da kuvvetli yağış sonucu merkez Bayındır, Cudi, Çamlıca, GAP, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler mahallelerinde sel afetinin yaşandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 30 Kasım 2023 tarih ve 76721 sayılı onayı ile 11 mahallenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" sayıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılacak incelemeler sonucunda aynı afet olaylarından etkilendiği tespit edilecek konut ve iş yeri sahipleri de afetzede olarak kabul edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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