Dolar
16.64
Euro
17.42
Altın
1,816.09
ETH/USDT
1,116.00
BTC/USDT
20,129.00
BIST 100
2,431.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ömer Olcay   | 29.06.2022
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Düzce'nin güneybatısı, Zonguldak ile Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel baskını, yıldırım, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
'Demir Yumruk' operasyonunda 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Benzer haberler

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Bartın'da ulaşımı kesilen köye helikopterle gıda yardımı yapıldı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu
Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi

Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi
Bartın'da evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular

Bartın'da evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular