Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş-Osmaniye çevresinde ise kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevresinde ise kar beklendiğini duyurdu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nin doğusunda güney ve güneydoğudan, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yağışların bu geceden itibaren Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli, Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Kahramanmaraş'ın karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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