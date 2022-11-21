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Bartın'ın İnkum beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Selim Bostancı   | 21.11.2022
Bartın'ın İnkum beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

İnkum'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürüldü.

Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın için çevre illerden de destek istendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

193 personel 44 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında kontrol alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Şahin olay yerinde çalışmaları takip ediyor.

Bu arada, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı ve İnkum Jandarma Karakol Komutanlığında ifade verdiği öğrenildi.

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