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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi.

Selim Bostancı  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde kara yolunun 70 metrelik bölümünde heyelan nedeniyle çökme oluştu.

Elektrik direğinin devrildiği heyelanda, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak uyarı levhaları yerleştirildi.

Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.

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