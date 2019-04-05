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Mardin'de kara yoluna dev kayalar düştü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Halil İbrahim Sincar   | 05.04.2019
Mardin'de kara yoluna dev kayalar düştü

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

İlçede hava radar mevkisinde yaklaşık 15 gündür yer yer süren aşırı yağışlar nedeniyle dikey bahçenin bulunduğu alanda heyelan oluştu.

Heyelan sonucu büyük kaya parçaları, 1. Cadde'ye çıkan eski Mardin yoluna yuvarlandı.

Trafiğe kapanan yola AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Vali Mustafa Yaman ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

"Deprem oldu sandık"

Vatandaşlardan Sadullah Miran, ses duyunca hemen dışarı çıkıp baktıklarını ve kayaların yola yuvarlandığını gördüklerini belirterek, "Biz çalışırken ses geldi. Deprem oldu sandık. Allah korudu herkesi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

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