TİKA Hırvatistan’da genç girişimcilik zirvesine destek verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ana destekçilerinden olduğu Avrupa'nın en prestijli gençlik konferanslarından LEAP Zirvesi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi.
Ankara
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonundan 2018'de "en başarılı girişimcilik zirvesi" ödülüne layık görülen zirveye 40’ı aşkın ülkeden 3 binden fazla genç ile alanında uzman 67 konuşmacı katıldı.
Zirve öncesinde çeşitli atölye çalışmaları, yarışmalar ve düşünsel etkinlikler yapıldı. Zirve, alanında uzmanlaşmış ve başarılarıyla alanlarında fark yaratan birçok üst düzey yöneticiye, girişimciye ve bilim insanına ev sahipliği yaptı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programda dünyanın birçok bölgesinden genç girişimciler, profesyoneller ve değişim yaratan kişiler yer aldı. 80'in üzerinde ders niteliğinde konuşma yapan yerel ve yabancı konuşmacılar dijital teknolojiler, yenilikler, girişimcilik, Avrupa Birliği ve birçok ilham verici hikayeyle zirveye katkıda bulundu.
Hırvatistan’ın Washington Büyükelçisi Robert Kohost, Frankfurt Kanser Araştırmaları Merkezi kurucu ortağı Prof. Dr. Ivan Dikic, Avrupa Uzay Ajansı Temsilcisi Martin Mössler gibi kişilerin konuşma yaptığı etkinlikte, zirvenin ana destekçilerinden biri olarak TİKA da yer aldı.
Zirve sırasında dünyada fark yaratan TİKA faaliyetleri ve projeleri katılımcılara anlatıldı. Program sonunda organizasyonun gerçekleşmesi için verdiği katkılardan dolayı TİKA’ya teşekkür edildi.
Her yıl Zagreb'de düzenlenen ve katılımcıların ücretsiz katılabildiği LEAP Zirvesi'nin ana partneri Avrupa Komisyonu. Zirve birçok uluslararası şirket tarafından da tanınıyor. İngilizce "Learn, Engage, Act, Progress" (Öğren, Bağlan, Harekete Geç, İlerle) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan Gençlik Zirvesi, 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından en başarılı girişimcilik zirvesi olarak ödüllendirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.