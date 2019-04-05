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'Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor'

YSK Başkanı Güven, "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor." dedi.

Bilal Acar   | 05.04.2019
'Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor'

Ankara
YSK Başkanı Sadi Güven, "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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