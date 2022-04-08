Mardin Nusaybin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin
İlçede etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Etkisini artıran toz bulutu nedeniyle ilçede araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.
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