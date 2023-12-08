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Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Utku Şimşek  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül) kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 21-50 kilogram), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Bolu, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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