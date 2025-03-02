"Balkanlarda Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz Projesi"nin sertifika programı düzenlendi
Türk Dışticaret Vakfı (TDV) ve Kala Balkan işbirliğinde yürütülen "Balkanlarda Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz Projesi" kapsamında Ankara'da düzenlenen program, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.
Ankara
Projenin kapanış ve sertifika törenine TDV Genel Sekreteri Mustafa Dik, Kala Balkan Başkanı Faridin Kala, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ümit Kasum, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dragan Krivokapic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı Haşim Koç ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Dik, bu programın sadece eğitim değil Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında köprü olduğunu belirterek, eğitimin kültürel işbirliğini güçlendirecek sistem vazifesi gördüğünü ifade etti.
Dik, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ticaretinin 2023'te yüzde 17, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 19 arttığına işaret ederek, ilişkilerde ciddi ivmenin olduğunu vurguladı.
TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de kurumun çalışmaları ve yurt dışı ofisleriyle ilgili bilgi vererek, Balkan ülkeleriyle dil, kültür ve gelenek benzerliğine işaret etti.
Çevik, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gönül köprüsü kurulması için benzer eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, TİKA olarak Balkan ülkelerine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını dile getirdi.
Kala Balkan Başkanı Kala da programın Ankara'nın farklı üniversitelerinde eğitim gören, hem Balkan ülkelerinden hem de Türkiye'den öğrencilerin katılımıyla yapıldığını anlatarak, girişimcilik ve dış ticaret alanında gençlere eğitim verilmesine odaklandıklarını söyledi.
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret hacmini artırmanın, yeni iş fırsatları oluşturmanın ve bölgesel kalkınmaya destek sağlamanın herkesin ortak hedefi olduğunu vurgulayan Kala, sertifika alan öğrencileri tebrik etti.
Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanı Koç, TDV'yi ve Kala Balkan'ı tebrik ederek, programa katılan gençleri kutladı.
Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Kasum ve Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krivokapic de katılımcılara başarılar diledi.
Katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Projenin ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor
Kala Balkan ile stratejik işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen bu proje, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ve kültürel işbirliklerini güçlendirmeyi ve ticaret köprüsü oluşturmayı amaçlıyor.
27 Şubat'ta başlayan, Edirne, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da sürecek etkinliğin Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlaması öngörülüyor.
Program kapsamında Balkan ülkeleri ile ortak ticari ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi, uluslararası iş forumlarının düzenlenmesi, iş gezileri ve tanışma etkinliklerinin organize edilmesi, iş insanlarına yönelik ileri düzey dış ticaret eğitimlerinin sunulması, Balkan ülkelerindeki lise ve üniversite öğrencilerine dış ticaret eğitimlerinin verilmesi ve Türkiye'de eğitim gören Balkan ülkelerinden öğrencilere dış ticaret konusunda rehberlik edilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.