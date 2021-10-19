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Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 30 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Miraç Kaya   | 19.10.2021
Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 30 gözaltı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli ve Van'da belirlenen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker, birinin polis memuru, 5'inin mahrem imam olduğu, örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanmış 16 zanlı ile askerlik ve polislik mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de arananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

Zanlılardan 30'unu gözaltına alan ekipler, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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