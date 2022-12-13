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Bakanlar Soylu, Kirişci ve Ersoy, Kumluca'da incelemelerde bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Hatice Özdemir Tosun, Ayşe Yıldız, Talip Demirci, Mehmet Çakmak   | 13.12.2022
Bakanlar Soylu, Kirişci ve Ersoy, Kumluca'da incelemelerde bulunuyor

Antalya

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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