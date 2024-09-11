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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 'MeeTürkItaly' başlıklı panelde soruları cevaplıyorlar.
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Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

Bestami Bodruk, Mehmet Sıddık Kaya, Ömer Yasin Ergin  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

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