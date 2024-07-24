Bakan Yumaklı: (Sahipsiz köpek sorunu) Temel bakış açımız sahiplendirme, daha sonra kısırlaştırma ve rehabilitasyon
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpek sorunu ile ilgili, "Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon." dedi.
Ankara
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sahipsiz köpek sorunu ile ilgili, "Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu." açıklamasında bulundu. Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu belirterek, "Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek." dedi.
Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.
Yumaklı, "Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon." dedi. Önerilen hususun sahiplendirme olduğunun altını çizerek, "'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı." açıklamasında bulundu.
Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, tarla yakılması, izmarit atılması ve mangal yapılması gibi nedenlerle çıktığını belirtti.
Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi. Bakan, "Bizim 25 bin arkadaşımız var, onları çok fazla görmeyiz, güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar." dedi.
Yumaklı, TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdiklerini belirterek, "İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.