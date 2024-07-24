Dolar
32.86
Euro
35.63
Altın
2,412.53
ETH/USDT
3,446.00
BTC/USDT
65,983.00
BIST 100
11,064.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oluyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Yumaklı: (Sahipsiz köpek sorunu) Temel bakış açımız sahiplendirme, daha sonra kısırlaştırma ve rehabilitasyon

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpek sorunu ile ilgili, "Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon." dedi.

Ekip  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Bakan Yumaklı: (Sahipsiz köpek sorunu) Temel bakış açımız sahiplendirme, daha sonra kısırlaştırma ve rehabilitasyon Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak. X hesabı (@anadoluajansi) ile AA Ekonomi Finans hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sahipsiz köpek sorunu ile ilgili, "Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu." açıklamasında bulundu. Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu belirterek, "Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek." dedi.

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Yumaklı, "Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon." dedi. Önerilen hususun sahiplendirme olduğunun altını çizerek, "'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, tarla yakılması, izmarit atılması ve mangal yapılması gibi nedenlerle çıktığını belirtti.

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi. Bakan, "Bizim 25 bin arkadaşımız var, onları çok fazla görmeyiz, güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar." dedi.

Yumaklı, TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdiklerini belirterek, "İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Fırat ve beraberindekileri etkisiz hale getirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bugün Ayasofya'nın minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 16,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı: (Sahipsiz köpek sorunu) Temel bakış açımız sahiplendirme, daha sonra kısırlaştırma ve rehabilitasyon

Bakan Yumaklı: (Sahipsiz köpek sorunu) Temel bakış açımız sahiplendirme, daha sonra kısırlaştırma ve rehabilitasyon

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ormanlar, yangın tehdidine karşı 14 İHA ve 368 kamerayla izleniyor

Bakan Yumaklı: Karekod Uygulaması, güven kaynağı olacak

Bakan Yumaklı: Karekod Uygulaması, güven kaynağı olacak
Bakan Yumaklı: Dün çıkan üst risk grubunda tanımladığımız 9 yangının tamamı kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Dün çıkan üst risk grubunda tanımladığımız 9 yangının tamamı kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet