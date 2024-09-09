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Bakan Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak

Adalet Bakanı Tunç, “Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak.” dedi.

Ali Cura  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Bakan Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak

Astana

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması ile ilgili olarak, “Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak.” ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, "(Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. (Diyarbakır’da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı.” dedi.

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Bakan Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak
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