Bakan Tunç: Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar en ağır cezayı alacak
Adalet Bakanı Tunç, “Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak.” dedi.
Astana
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması ile ilgili olarak, “Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak.” ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, "(Narin Güran soruşturmasında) Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. (Diyarbakır’da) köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı.” dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.