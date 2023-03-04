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Bakan Soylu: Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 45 bin 968

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var." dedi.

Ali Korkmaz   | 04.03.2023
Bakan Soylu: Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 45 bin 968

Hatay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var." dedi.

Soylu, Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet."

Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

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