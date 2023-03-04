Bakan Soylu: Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 45 bin 968
İçişleri Bakanı Soylu, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var." dedi.
Hatay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
#Canlı: İçişleri Bakanı Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/AZJlBSGrmY— AA Canlı (@AACanli) March 4, 2023
Bakan Soylu, "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var." dedi.
Soylu, Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:
"Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet."
Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.
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