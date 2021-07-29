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Bakan Pakdemirli: Manavgat yangını kontrol altında ancak Akseki'de devam eden bir yangın var

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

Ayşe Yıldız,Hatice Özdemir Tosun,Süleyman Elçin   | 29.07.2021
Bakan Pakdemirli: Manavgat yangını kontrol altında ancak Akseki'de devam eden bir yangın var Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Bakan Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi

"Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar"

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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