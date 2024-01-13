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Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine ev sözü verdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Ankara

Bakan Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."


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