Dolar
16.69
Euro
17.49
Altın
1,806.67
ETH/USDT
1,017.10
BTC/USDT
18,915.00
BIST 100
2,405.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel yaşanan Kastamonu merkez ile Küre ve Devrekani ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 30.06.2022
Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Küre ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. İlçede selden sonra yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, Küre Belediyesini ziyaret etti, Kaymakam Miraç Topaloğlu ve Belediye Başkanı Salih Turan'dan bilgi aldı.

Ardından Devrekani ilçesine giden Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kurum'a il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkeze bağlı Aşağıyuva köyüne de giden Kurum, hasar gören köprünün bir an önce ulaşıma açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Benzer haberler

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

İki selde de hasar gören aracını kullanmayı sürdürecek

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Sel afetinde 2 vatandaşımız kayıp

İçişleri Bakanı Soylu: Sel afetinde 2 vatandaşımız kayıp
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı