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Bakan Kurum: İstanbul'daki depremlerin ardından 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremlerin ardından 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."

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