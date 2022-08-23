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Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.08.2022
Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." bilgisini verdi.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." dedi.

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