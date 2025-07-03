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Bakan Kurum: (İklim Kanunu) Kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda daha özgür bir ortam sağlayacağız

Bakan Kurum, İklim Kanunu'na ilişkin, "Kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Bakan Kurum: (İklim Kanunu) Kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda daha özgür bir ortam sağlayacağız

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk iklim kanununun Mecliste, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız. Hem ticarette, sanayide, üretimde en güçlü şekilde en güçlü noktaya koşacağız hem de memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız."

Kurum'un paylaşımında, İklim Kanunu kapsamında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin bir infografik yer aldı.

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