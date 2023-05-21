Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,811.70
BTC/USDT
26,920.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, bu yıl oranı yüzde 35'e yükselteceklerini bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

İstanbul

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Sıfır Atık Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30'a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35'e yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında yer verdiği infografikle de Sıfır Atık Projesi ile ilgili güncel verileri aktardı.

Bu verilere göre, Sıfır Atık'ta geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13, 2021'de 27,2, 2022'de yüzde 30,13 olarak gerçekleşti.

Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal, 10,2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarılırken 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 108 milyon varil petrol tasarrufunun elde edildiği proje ile 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı.

Geri kazanım oranının 2023 yılında yüzde 35, 2035 yılında yüzde 60'a çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Bakan Kurum, Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu

Edirne'de tiyatrocular atık malzemelerden "geri dönüşüm sahnesi" yaptı

Gazze'deki çevre dostu kafe, kahve telvelerini doğal gübreye dönüştürüyor

Gazze'deki çevre dostu kafe, kahve telvelerini doğal gübreye dönüştürüyor
Ürdünlü çevreci, bozuk ev aletlerini robot, araba ve motosiklet maketlerine dönüştürüyor

Ürdünlü çevreci, bozuk ev aletlerini robot, araba ve motosiklet maketlerine dönüştürüyor
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet