Bakan Işıkhan: Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.
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