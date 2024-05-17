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Bakan Işıkhan: Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek

Orhan Onur Gemici  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Bakan Işıkhan: Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.

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