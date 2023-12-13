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Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Ankara'da görüştü.

Gökhan Çeliker  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ağırladı." ifadelerine yer verildi.

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