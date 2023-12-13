Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ağırladı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.