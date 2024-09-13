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Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu mevkidaşlarıyla İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de görüştüğü bildirildi.

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