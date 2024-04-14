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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e misilleme sonrası bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşına, İsrail'e misilleme sonrası bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.


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