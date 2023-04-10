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Bakan Çavuşoğlu: Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Dildar Baykan Atalay  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Bakan Çavuşoğlu: Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz

Ankara

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