Bakan Çavuşoğlu: Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısına ilişkin "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
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