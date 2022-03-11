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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siverek'te üye katılım töreninde konuşuyor.
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Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumu 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile ilgili, "17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 11.03.2022
Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumu 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor." ifadesini kullandı.

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