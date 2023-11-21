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Bakan Bak: Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevlendirdikleri mühendislerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtları tek tek dolaşarak asansör sistemlerini kontrol ettiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Bakan Bak: Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor

Ankara

Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KYK yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin ne tür çalışmaların yapıldığının" sorulması üzerine Bakan Bak, "Asansörlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak." yanıtını verdi.

Asansör sözleşmelerinin mercek altına alındığını belirten Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığınca mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor."

Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmelerinin her sene yenilendiğini, bakımlarının ve aylık periyodik muayenelerinin yapıldığını aktaran Bak, yaşanan arızalara anında müdahale edildiğini söyledi.

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