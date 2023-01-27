Bakan Akar, komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığını denetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ordu Komutanlığına geldi.
Selimiye Kışlası’nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.
Akar, daha sonra faaliyetlere ilişkin brifing aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.