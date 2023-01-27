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Bakan Akar, komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığını denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sarp Özer   | 27.01.2023
Bakan Akar, komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığını denetledi Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ordu Komutanlığına geldi.

Selimiye Kışlası’nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Akar, daha sonra faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

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