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Bahçelievler'deki birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde bir kişinin öldüğü saldırının birbiriyle bağlantısı tespit edildi, olaylara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Elif Somuncu, Emrah Gökmen  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Bahçelievler'deki birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gece saatlerinde Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen 5 kişinin yaralandığı, yine Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyenlere yönelik 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenirken polis ekiplerince yapılan çalışmada10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaş yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Öte yandan Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye yönelik silahla ateş edilmiş, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

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