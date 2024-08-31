Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı gerçekleşti.
İstanbul
Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.