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Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı gerçekleşti.

Muhammed Gencebay Gür  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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