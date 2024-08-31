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"Kuyu-21" operasyonlarında 18 ülkenin uluslararası seviyede aradığı 25 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonlarında, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
"Kuyu-21" operasyonlarında 18 ülkenin uluslararası seviyede aradığı 25 zanlı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İl emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

8 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtları olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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