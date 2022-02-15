BAE'ye ait Fly Dubai martta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uçuşları başlatacağını duyurdu.
İstanbul
Fly Dubai'nin internet sayfasından yapılan duyuruda, 2 Mart Çarşamba itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bilet rezervasyonlarının başladığı belirtildi.
BAE basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Dubai-İstanbul Havalimanı hattında günlük bir uçuşunu sürdüren Fly Dubai, Dubai-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında da haftada 5 sefer gerçekleştirecek.
Böylece Fly Dubai hava yolu şirketi, BAE ile İstanbul arasındaki haftalık uçuş sayısını 12'ye çıkarmış olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.