Aydın ve Muğla'da Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53, Muğla'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın
Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardığı 53 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum ilçesi açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardığı 26 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.