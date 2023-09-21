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Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası yalanlandı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir." ifadesine yer verildi.

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