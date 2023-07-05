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Ataşehir’de köpeğin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Ataşehir'de sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zafer Arslan  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Ataşehir’de köpeğin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

İstanbul

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadın, bir iş yerinin önüne geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulans durduruldu. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, köpeğin belediye ekiplerince götürüldüğü kaydedildi.

Kulübesindeki zinciri kopardığı iddia edilen köpeğin sahibinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından biri, olay yerinden geçerken kendisinden yardım istendiğini belirterek, ''Kocaman kangal köpek parçalamış kadını. Ben taş atınca başka yöne kaçtı. Kadını yoldan geçen ambulansa verdik.'' diye konuştu.

Olay yerinde bulunanlardan Bahar Demir ise bu yolu her gün kullandıklarını, işe gidip geldiklerini söyledi.

Demir, yetkililere daha önce konuyla ilgili şikayette bulunduklarını kaydederek, ''Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor.'' ifadelerini kullandı.

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