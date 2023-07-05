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Depremzede esnafa destek için düzenlenen "Hatay Tanıtım Günleri" başladı

Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen tanıtım günlerinde, Hataylı esnafın içli köfte, salçalı ekmek, kağıt kebabı, şırdan, peynir, köme gibi yöresel ürünleri satışa sunduğu stantlar yer alıyor.

Neriman Senanur Torun  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Depremzede esnafa destek için düzenlenen "Hatay Tanıtım Günleri" başladı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'daki esnafa destek olmak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri başladı.

Ankara'da Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Hatay Tanıtım Günleri'nde yerel esnafın açtığı stantlarda yöresel ürünler yer alıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınarak tescillenen Hatay mutfağının künefe, içli köfte, salçalı ekmek, kağıt kebabı, şırdan, peynir, köme, salça gibi ürünleri stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Stant açan Hataylı esnaflardan Mehmet Dağcı, 2018'den beri tanıtım günlerine katıldığını vurgulayarak, "Bu yıl da Başkentteyiz. Hatay'da konteynerde satışlarımızı elimizden geldiğince yapmaya devam ediyoruz. Başkentli misafirlerimizi de buraya bekliyoruz." dedi.

"Künefeyi hızlı yeme yarışması" düzenlendi

Etkinlikte, "künefeyi hızlı yeme yarışması" da yapıldı. Beş kişinin katıldığı yarışmanın birincisi, künefenin içerisindeki çeyrek altına en hızlı ulaşan 54 yaşındaki Hüseyin Kılıç oldu.

Yarışmada çeyrek altını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kılıç, "Altını unuttum, künefe yemeye daldım. Biz Antakyalılar için damak zevki her şeyden önce gelir." ifadesini kullandı.

Hatay esnafına "destek" çağrısı

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan ise deprem nedeniyle Hatay'da çok sayıda esnafın iş yerinin yıkıldığına dikkati çekti.

Saltan, Hatay Tanıtım Günlerinin de esnafa destek olmak amacıyla, Altındağ Belediyesinin katkılarıyla düzenlendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İş yerleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden esnafa destek vermemiz gerekiyordu. Öncelikle manevi bir desteğe, motivasyona ihtiyaçları vardı. Buraya gelerek bir nebze sağlanmış oldu. Onun haricinde ekonomik daralma içerisindeler. Tekrar hayatlarını devam ettirmeleri, teçhizatlarını, malzemelerini tekrardan almaları için onları ayağa kaldırmamız gerekiyor."

Bu lezzetlerin devam etmesinin gerektiğini vurgulayan Saltan, Başkentlileri etkinliğe davet etti.

Başkent Millet Bahçesinde 10.00-22.00 arasında ziyaretçilerini bekleyen Hatay Tanıtım Günleri, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

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