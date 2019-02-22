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Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı

Çorum'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan iki öğrenci yaralandı.

Gazi Nogay  | 22.02.2019
Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı

Corum

Çorum'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki öğrenci yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı.

Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki öğrencilere saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenciler Büşra Ş. (11) ve Berat B. (12) yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. ve Berat B. ambulansla götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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