Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Siirt'te yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.
Siirt
Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde ikamet eden Şeker, öğle saatlerinde yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğradı.
Yakınlarının yardımıyla güçlükle kurtarılan Şeker, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saldırıda sol orta parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şeker'in tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.