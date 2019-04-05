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Türkiye

Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Siirt'te yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 05.04.2019
Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Siirt

Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde ikamet eden Şeker, öğle saatlerinde yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğradı.

Yakınlarının yardımıyla güçlükle kurtarılan Şeker, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırıda sol orta parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şeker'in tedavisi sürüyor.

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