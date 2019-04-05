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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Esin Işık   | 05.04.2019
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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