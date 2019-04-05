Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.