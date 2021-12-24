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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Fevzi Kemal Karagöz   | 24.12.2021
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Gaziantep

Şahinbey ilçesinde önceki gün 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Asiye Ateş'in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiği ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baş ve boğaz bölgesinde hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraların meydana geldiği Asiye'nin, kulağındaki hasar nedeniyle de duyma kaybının olabileceği bildirildi.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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