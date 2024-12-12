Dolar
34.89
Euro
36.72
Altın
2,679.28
ETH/USDT
3,948.80
BTC/USDT
101,851.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem

Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Artvin'in Arhavi ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda, 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiğini söyledi.

Hakan Burak Altunöz  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlendi Fotoğraf: Tamer Arslan/AA

Trabzon

Ersoy, AA muhabirine, 8 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından ekip olarak bölgeye giderek incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Dron üzerine entegre edilen LİDAR modülüyle olay yerinden üç boyutlu kayıtlar aldıklarını belirten Ersoy, "Genel itibarıyla 100 bin tonluk toprak kütlesinin kayma ve akma türüyle 100 metrelik kantonu aştığını, daha sonra da denize kadar ulaştığını tespit ettik. Bu büyüklükteki bir kütle öngörülebilir değil. Buradan geçen herkes, 'Burada heyelan olabilir.' diyebilir ama boyutunun bu kadar büyük olmasını tahmin edemez." dedi.

Ersoy, heyelan alanındaki yağış ve topografi gibi bilgileri de incelediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Genellikle bu heyelanlar yağışların ardından başlar ve iklim özelliklerine göre devam eder. Bunları düşünürken burada hangi faktörlerin olmadığına baktık. Bölgede son 10 güne kadar yağış yoktu. Gözlemlerimiz arasında ayrıca kil tabakanın su içeriğinin çok yüksek olmadığını gözlemledik. Yani suyun doğrudan tetiklemediğini gördük. Su boruları vardı ama heyelana doğrudan neden değil. Özellikle son zamanlarda bölgede olan depremlerin belki ikincil etki olarak rol alabileceğini düşündük. Çünkü depremler de bu gibi toprak kütlelerinin hareketine neden olabiliyor."

Arazi gözlemlerinde bölgedeki heyelanların halen aktif olduğunu da tespit ettiklerini bildiren Ersoy, "Doğu ve batıda heyelanlar meydana gelebilir. Yani buradaki heyelan için 'öngörülebilirdi' gibi konuşmaları bir kenara bırakıp acil olarak 'Burada neler yapabiliriz, nasıl önleyebiliriz?' hepimizin bunları düşünmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüştü
Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlendi

Benzer haberler

Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlendi

Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlendi

Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi defnedildi

Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Komşusundan görüp merakla başladığı kemençe yapımına 55 yıldır devam ediyor

Komşusundan görüp merakla başladığı kemençe yapımına 55 yıldır devam ediyor
Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet