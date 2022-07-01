Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişinin vefat ettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerin olaya müdahalede bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, söz konusu güzergahta ulaşım çift yönlü kapalı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.