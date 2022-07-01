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Artvin-Hopa kara yolunda heyelan meydana geldi. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf Okur   | 01.07.2022
Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişinin vefat ettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerin olaya müdahalede bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, söz konusu güzergahta ulaşım çift yönlü kapalı bulunuyor.

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