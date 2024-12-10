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Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi defnedildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Gültekin Yetgin, Sinan Yıldız  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Artvin'de heyelan altında kalan araçta yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi defnedildi Fotoğraf: Sinan Yıldız/AA

Giresun

Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25) için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından evli ve 1 çocuk babası Murat Turhan ile Aykut Tiryaki'nin cenazeleri Kızılot Mahallesi'nde, Nuri Apaydın'ın cenazesi Sisin Mahallesi'nde, Görkem Özdemir'in cenazesi ise Güzelyalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Nuri Apaydın'ın ağabeyi Kenan Apaydın, otomobilin bulunmasına kadar yaşadıkları süreci gazetecilere anlattı.

Otomobilde kardeşinin yanında kimlerin olduğunu sonradan öğrendiklerini belirten Apaydın, "Küçük yer burası, isimler yayılınca bu şekilde öğrenildi. Ailelere haber verildi." dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 8 Aralık Pazar gerçekleşen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kapanmış, heyelanda toprak altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine dün ulaşılmıştı.

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