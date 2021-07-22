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Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Artvin'de Kapisre Deresinin taşması sonucu bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Muhittin Sandıkçı   | 22.07.2021
Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Artvin

Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nden geçen Kapisre Deresi taştı. Derenin taşması sonucu mahalledeki bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde de yağış dolayısıyla düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerine su doldu, tarım arazileri ve bazı yollarda ise hasar oluştu.

Sağanağın sahil kesiminde ve şehir merkezinde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

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