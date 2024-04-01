Dolar
32.43
Euro
34.98
Altın
2,256.64
ETH/USDT
3,610.00
BTC/USDT
70,782.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Arnavutköy’de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Mücahit Türetken  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mahmut D. (32) ile o sırada sokaktan geçen mahalle sakini Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri, TOMA eşliğinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Sayım döküm işlemleri tamamlanan oylar, güvenlik önlemleri altında ilçe seçim kurullarına götürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı
AA, tüm yurtta seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu

Benzer haberler

Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İstanbul'daki "Narkoçelik-8" operasyonunda polisle kaçakçılar arasında çatışma çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet